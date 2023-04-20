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    Хлестов: У «Спартака» нет костяка — это главная проблема команды

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    Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о проблемах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

    Дмитрий Хлестов
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    Дмитрий Хлестов

    «У "Спартака", наверное, есть зависимость от Квинси Промеса. У нас не было никакой зависимости. Но у "Спартака" нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы.

    Это 7-9 человек, у "Спартака" этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме красно-белых», — приводит слова Хлестова ТАСС.

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