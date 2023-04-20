Хлестов: У «Спартака» нет костяка — это главная проблема команды

Экс-защитниквысказался о проблемах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«У "Спартака", наверное, есть зависимость от Квинси Промеса. У нас не было никакой зависимости. Но у "Спартака" нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы.

Это 7-9 человек, у "Спартака" этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме красно-белых», — приводит слова Хлестова ТАСС.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице (45 очков). Напомним, что 19 апреля команда сенсационно проиграла «Акрону» (1:2) в четвертьфинале Кубка России.