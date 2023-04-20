Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
Напомним, что в четвертьфинале нынешнего розыгрыша команда Гвардиолы прошла «Баварию» (3:0, 1:1).
Он четыре раза выходил в полуфинал Лиги чемпионов с «Барселоной», трижды с «Баварией» и трижды с «Манчестер Сити». При этом команды Гвардиолы выходили в финал только три раза.
На втором месте по этому показателю Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») — девять выходов в полуфинал ЛЧ.
Стоит отметить, что в полуфинале текущего розыгрыша ЛЧ «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», который возглавляет Анчелотти.