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    Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым специалистом в истории, который десять раз смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Напомним, что в четвертьфинале нынешнего розыгрыша команда Гвардиолы прошла «Баварию» (3:0, 1:1).

    Он четыре раза выходил в полуфинал Лиги чемпионов с «Барселоной», трижды с «Баварией» и трижды с «Манчестер Сити». При этом команды Гвардиолы выходили в финал только три раза.

    На втором месте по этому показателю Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») — девять выходов в полуфинал ЛЧ.

    Стоит отметить, что в полуфинале текущего розыгрыша ЛЧ «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», который возглавляет Анчелотти.

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