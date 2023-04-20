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    Гвардиола прокомментировал матч с «Баварией» в ЛЧ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием после ничьей в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Третий год подряд мы в полуфинале Лиги чемпионов. Нам пришлось долго отбиваться в первом тайме. Слева мы сдерживали то Комана, то остальных.

    У хозяев были один-два голевых момента до пенальти, но внутри штрафной площади мы очень хорошо держали оборону. Второй тайм получился намного-намного лучше.

    Я знаю этот стадион. Знаю, как "Бавария" может прессинговать, с какой верой в себя она может играть. Мы превосходно защищались в штрафной. Мы здорово прибавили в этом аспекте по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Благодаря победе в первом матче (3:0) «Манчестер Сити» смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».

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