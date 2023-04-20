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    Гальтье планирует тренировать ПСЖ в следующем сезоне

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    Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье изъявил желание продолжить работу в клубе и рассказал об изменениях в игре команды.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Мы с Кампушем (советник ПСЖ по спортивным вопросам) работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной.

    Я планирую тренировать ПСЖ в следующем сезоне.

    Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.

    Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в парижский клуб», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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