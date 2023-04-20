Гальтье планирует тренировать ПСЖ в следующем сезоне

Главный тренеризъявил желание продолжить работу в клубе и рассказал об изменениях в игре команды.

«Мы с Кампушем (советник ПСЖ по спортивным вопросам) работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной.

Я планирую тренировать ПСЖ в следующем сезоне.

Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.

Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в парижский клуб», — приводит слова Галтье RMC Sport.

ПСЖ занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 72 очками в активе. Ранее сообщалось, что руководство парижан ищет нового главного тренера.