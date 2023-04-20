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    Де Брейне о матче с «Реалом»: Я уверен в нашей команде

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    Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне уверен, что команда выступит наилучшим образом против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. На днях «горожане» выбили из турнира «Баварию» (3:0, 1:1).

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    «В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, и последние 5 минут второй игры изменили исход. Очевидно, что у каждого свое мнение. В этом году постараемся свести к минимуму ошибки, а в обороне мы очень надежны.

    Я уверен в нашей команде, "Реал" тоже на высоте, так что мы снова выйдем на поле и, надеюсь, на этот раз победа будет за нами. Команда в хорошей форме, я очень доволен формой команды, нужно продолжать в том же духе.

    Что случилось в прошлом сезоне, то случилось. Нужно принять это как должное и двигаться дальше. Это случилось, и это не значит, что мы плохо играли большую часть времени в тех двух матчах», — сказал игрок «Манчестер Сити».

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