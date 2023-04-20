Игрокам «Челси» урежут зарплату после вылета из Лиги чемпионов

Футболистамсократят зарплату из-за плохих результатов в текущем сезоне.

По информации Daily Mail, в контрактах некоторых игроков лондонского клуба есть пункт, согласно которому их зарплата снизится как минимум на 30 процентов в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

В данном случае речь идет о футболистах, которые перешли в «Челси» уже после того, как одним из владельцев клуба стал Тодд Боули.

В их число входят Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Энцо Фернандес, Пьер-Эмерик Обамеянг и еще 14 человек.

Напомним, «Челси» проиграл мадридскому «Реалу» (0:2, 0:2) в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В АПЛ «Челси» занимает 11-е место после 31-го тура.