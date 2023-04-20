ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Игрокам «Челси» урежут зарплату после вылета из Лиги чемпионов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов
    Футболистам «Челси» сократят зарплату из-за плохих результатов в текущем сезоне.

    Михаил Мудрик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик

    По информации Daily Mail, в контрактах некоторых игроков лондонского клуба есть пункт, согласно которому их зарплата снизится как минимум на 30 процентов в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

    В данном случае речь идет о футболистах, которые перешли в «Челси» уже после того, как одним из владельцев клуба стал Тодд Боули.

    В их число входят Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Энцо Фернандес, Пьер-Эмерик Обамеянг и еще 14 человек.

  • Что ждет «Челси»? Если у клуба и есть стратегия, трудно понять — какая
  • Фанаты «Челси» выступают против владельца клуба из-за непрекращающегося весь сезон бардака
  • 18/04/2023

    • Напомним, «Челси» проиграл мадридскому «Реалу» (0:2, 0:2) в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    В АПЛ «Челси» занимает 11-е место после 31-го тура.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры