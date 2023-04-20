Бернарду Силва: Холанн может быть тенью 85 минут, а потом один раз коснуться мяча — и сразу гол

Бернарду Силва и Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Эрлинг — особенный игрок, выделяющийся на фоне всех, кто был у нас прежде. Ему не требуется лишних касаний мяча.
Тенью присутствуя на поле на протяжении 85 минут, он касается мяча разок-другой — и все, гол.
Имея столь особенного игрока в нападении, мы и сзади чувствуем себя комфортнее», — приводит слова Бернарду официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» выиграл у «Баварии» по сумме двух матчей (3:0, 1:1). В полуфинале команда Хосепа Гвардиолы встретится с мадридским «Реалом».