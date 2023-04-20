Агент Баринова отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Локомотивом»

, агент капитана «Локомотива», не подтвердил информацию о том, что игрок продлит контракт с клубом.

Сообщалось, что новое соглашение 26-летнего футболиста с «железнодорожниками» будет рассчитано на три года. Действующий договор истекает летом 2024 года.

«Домыслы. Чьи‑то разговоры комментировать не вижу смысла, это прерогатива клуба.

В "Локомотиве" объявили, что все эти темы, связанные с контрактами, будут комментироваться после окончания сезона», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне Баринов провел за «Локомотив» 28 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, зимой Баринов мог перейти в «Бешикташ», но турецкому клубу не удалось согласовать с «Локомотивом» условия сделки.