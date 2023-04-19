Тухель: Нужно быть реалистами, — но мы верим в себя

Главный тренер «Баварии»прокомментировал ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/4 Лиги чемпионов, который пройдет 19 апреля в Мюнхене.

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счёте 4:0 или 5:1 — нужно быть реалистами, — но мы верим в себя. Это ответный матч.

Нам нужно верить, а вера означает, что всё в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», — сказал Тухель.

«Ман Сити» разгромил «Баварию» в первой игре со счетом 3:0. Начало второго матча в 22:00 мск.