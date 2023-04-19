Титов: Карпин может поспорить с любым, даже с президентом

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России

«Мы играли с ним вместе в московском "Спартаке" и в сборной. Немного застал его, я был молодой, а он уехал в Испанию.

Карпин — трудяга, любит футбол, может поспорить с любым, даже с президентом. Если он ставит цель перед собой, то ее выполнит.

К сожалению, у Валеры сейчас нет трофеев. Думаю, что всё будет в будущем. Хотя уже такой возраст, нужно что‑то выиграть», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 23 туров.