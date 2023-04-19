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    Титов: Карпин может поспорить с любым, даже с президентом

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Мы играли с ним вместе в московском "Спартаке" и в сборной. Немного застал его, я был молодой, а он уехал в Испанию.

    Карпин — трудяга, любит футбол, может поспорить с любым, даже с президентом. Если он ставит цель перед собой, то ее выполнит.

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    • К сожалению, у Валеры сейчас нет трофеев. Думаю, что всё будет в будущем. Хотя уже такой возраст, нужно что‑то выиграть», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

    «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 23 туров.

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