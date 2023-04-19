Родриго: Какое же наслаждение — играть за этот великий клуб

Нападающий «Реала»высказался о победе над «Челси» (2:0) в ответном матче и выходе в полуфинал Лиги чемпионов, где он стал автором дубля.

Напомним, что мадридский клуб и в первом поединке этих команд победил со счетом 2:0.

«В любой игре мое единственное стремление — помочь своей команде. Хочется продолжать играть и забивать. И хочется завоевать много кубков Лиги чемпионов.

Когда забил, первым делом захотелось проскользить по газону на коленях, но они у меня слегка чувствительные при сгибании, так что мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану и повторить то, как празднует он.

Какое же наслаждение — играть за этот великий клуб, лучший в мире. Куртуа спасал нас, пока мы поначалу упускали свои моменты. Теперь дождемся и посмотрим, на кого выйдем дальше: Сити или Баварию», — цитирует Родриго пресс-служба УЕФА.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».