Рашфорд вернулся в строй после травмы

По данным The Athletic , форвард «Манчестер Юнайтед»вернулся к тренировкам с первой командой в преддверии ответного матча с «Севильей» в 1/4 Лиги Европы.

Игрок пропустил 2 последних матча МЮ из-за травмы паха, которую он получил в игре с «Эвертоном» 8 апреля.

Рашфорд забил 27 голов в 47 матчей сезона и теперь Эрик тен Хаг может использовать нападающего в в качестве основной атакующей опции.

Рашфорд, Маласиа и Забитцер в списке из 21 футболиста, которые должны отправиться в Севилью. При этом там не указано имя Бруну Фернандеша, который получил желтую карточку в прошлой встрече.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в четверг, 20 апреля. Результат первого поединка — ничья 2:2.