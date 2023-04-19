ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
  • 23:56
    • «Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 18:29
    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
    Все новости спорта

    Рашфорд вернулся в строй после травмы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    По данным The Athletic, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вернулся к тренировкам с первой командой в преддверии ответного матча с «Севильей» в 1/4 Лиги Европы.

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    Игрок пропустил 2 последних матча МЮ из-за травмы паха, которую он получил в игре с «Эвертоном» 8 апреля.

    Рашфорд забил 27 голов в 47 матчей сезона и теперь Эрик тен Хаг может использовать нападающего в в качестве основной атакующей опции.

    Рашфорд, Маласиа и Забитцер в списке из 21 футболиста, которые должны отправиться в Севилью. При этом там не указано имя Бруну Фернандеша, который получил желтую карточку в прошлой встрече.

    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в четверг, 20 апреля. Результат первого поединка — ничья 2:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры