Овечкин может провести еще один матч за футбольное «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо»не исключает, что капитан «Вашингтона»в будущем может еще раз сыграть за команду в одном из товарищеских матчей.

«Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с "Динамо". Он и есть "Динамо".

Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле? Мы этого не можем исключать», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом 2022 года Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился голом.