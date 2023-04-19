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    Овечкин может провести еще один матч за футбольное «Динамо»

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не исключает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в будущем может еще раз сыграть за команду в одном из товарищеских матчей.

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    «Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с "Динамо". Он и есть "Динамо".

    Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

    Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле? Мы этого не можем исключать», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, летом 2022 года Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился голом.

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