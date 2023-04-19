Лэмпард: «Челси» играл хорошо на протяжении 60 минут

Главный тренер «Челси»прокомментировал поражение своей команды в матче против «Реала» (0:2).

Напомним, что лондонский клуб и в первом поединке этих команд проиграл со счетом 0:2.

«Мы играли действительно хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты — но их надо использовать. Не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили. Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше.

Сегодняшние ощущения футболистам нужно запомнить. Вы играете за "Челси". Нужно каждый матч отдавать все силы. Я никому не буду делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя.

Не хочется жаловаться уже после матча, но Милитао должен был получить вторую желтую карточку. Я не хочу говорить то, что думаю на самом деле... На этом уровне обычно показывают желтую карточку», — цитирует Лэмпарда пресс-служба Лиги чемпионов.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».