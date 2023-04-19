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    Коньяспор — Адана Демирспор: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.04.2023 в 20:30 начнется матч в Суперлиге Турции Коньяспор — Адана Демирспор

    Футбол
    Коньяспор и Адана Демирспор начнут матч в 20:30 в Суперлиге Турции, 19.04.2023.

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    Последний матч между собой: Адана Демирспор — Коньяспор 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Адана Демирспор»).

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