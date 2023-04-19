ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Эксперимент Лэмпарда провалился. «Реал» наказал «Челси» за расточительность
  • 00:05
    • Гол Осимхена не спас «Наполи» от вылета из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Галлахер: «Челси» создал больше моментов, чем «Реал»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «синие» тоже проиграли со счетом 0:2.

    Конор Галлахер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Галлахер

    «Играли мы хорошо и создали много голевых моментов, больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе все связано с использованием шанса, а это нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чем мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.

    К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас ее нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Чтобы выигрывать, надо забивать. Они это делали сегодня, а мы — нет.

    Мы шли вперед, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами.

    Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — сказал полузащитник «Челси» сайту УЕФА.

    Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • ЦСКА влепит «Ак Барсу» ответку за 1:4
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Спартак» не оставит шансов тольяттинским выскочкам
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры