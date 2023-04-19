Галлахер: «Челси» создал больше моментов, чем «Реал»

Полузащитник «Челси»прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «синие» тоже проиграли со счетом 0:2.

«Играли мы хорошо и создали много голевых моментов, больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе все связано с использованием шанса, а это нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чем мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.

К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас ее нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Чтобы выигрывать, надо забивать. Они это делали сегодня, а мы — нет.

Мы шли вперед, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами.

Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — сказал полузащитник «Челси» сайту УЕФА.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».