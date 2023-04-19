начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов, 19.04.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Бавария 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Бавария»).

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