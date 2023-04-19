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    Анчелотти прокомментировал победу над «Челси»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги победы над «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Напомним, что мадридский клуб и в первом поединке этих команд победил со счетом 2:0.

    «Что ж, получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как "Челси", это не стало неожиданностью. Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

    Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».

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