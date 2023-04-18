Тухель о проходе в полуфинал ЛЧ: Конечно, шансы есть

Главный тренер «Баварии»прокомментировал ответный матч с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «мюнхенцы» проиграли 0:3, но несмотря на этом, немецкий специалист не теряет оптимизма.

«Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить — это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.

Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.

Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», — сказал тренер мюнхенцев.

Ответный матч между командами пройдет в Мюнхене 19 апреля и начнется в 22:00 мск.