Тухель о проходе в полуфинал ЛЧ: Конечно, шансы есть

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить — это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.
Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.
Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», — сказал тренер мюнхенцев.
Ответный матч между командами пройдет в Мюнхене 19 апреля и начнется в 22:00 мск.