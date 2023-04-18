ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоМесси, Гюндоган, Фирмино и еще топ-5 свободных агентов этого лета
  • 19:40
    • Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN
  • 14:32
    • Мане хочет остаться в «Баварии»
    Все новости спорта

    Тухель о проходе в полуфинал ЛЧ: Конечно, шансы есть

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ответный матч с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «мюнхенцы» проиграли 0:3, но несмотря на этом, немецкий специалист не теряет оптимизма.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить — это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.

    Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.

    Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», — сказал тренер мюнхенцев.

    Ответный матч между командами пройдет в Мюнхене 19 апреля и начнется в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Челси» на чудо в дуэли с «Реалом»?
  • «Челси» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Отыграется ли «Наполи» против «Милана» в Лиге чемпионов?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры