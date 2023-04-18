Сергеев рассказал о главной неудаче сезона для «Зенита»

Нападающий «Зенита»считает, что главной неудачей в сезоне для команды стал вылет из Кубка России.

«Да, это так. В чемпионате у нас все идет хорошо, дай Бог, чтобы вплоть до 30-го тура это продолжалось, а вот выступление в Кубке нам действительно не удалось. Причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от "Динамо" », — сказал Сергеев в интервью Bobsoccer.ru.

«Зенит» не прошел в плей-офф Пути РПЛ и попал в сетку Пути регионов, где позже проиграл московскому «Динамо» в серии пенальти.

В 19 матчах РПЛ у Сергеева 8 голов и 4 ассиста. В 6 матчах Кубка России игрок забил 3 мяча.