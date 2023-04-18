«Челси» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Мадридскийстал полуфиналистом Лиги чемпионов благодаря победе надсо счетом 2:0.

Оба мяча гостей забили Родриго. Бразилец дважды отметился во втором тайме с передач Винисиуса и Федерико Вальверде.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Челси — Реал Мадрид 0:2 Голы: 0:1 Родриго (58'), 0:2 Родриго (80') Челси: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Весли Фофана, Рис Джеймс, Н’Голо Канте, Enzo Fernandez (Рахим Стерлинг, 67'), Матео Ковачич, Марк Кукурелья (Михаил Мудрик, 68'), Конор Галлахер (Жоау Фелиш, 67'), Кай Хаверц (Мэйсон Маунт, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Орельен Чуаэми, 71'), Родриго (Марко Асенсио, 82'), Лука Модрич, Тони Кроос (Даниель Себальос, 76'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа, Давид Алаба (Антонио Рюдигер, 46'), Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, 81'), Тибо Куртуа Предупреждения: Эдер Милитао (22'), Рис Джеймс (50'), Михаил Мудрик (89')

Таким образом, «Реал» выиграл у «Челси» с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей и без труда прошел дальше, приблизившись к финалу.

Напомним, что «сливочные» являются действующим победителем Лиги чемпионов.