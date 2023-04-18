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    Орлов: В «Ростове» видна качественная работа Карпина

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «У "Ростова" ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура.

    Раньше мне казалось, что дончане играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!

    В "Ростове" хватает молодых ребят. Но как они бились против "Зенита"! А без страсти не бывает футбола.

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    • Со стратегической точки зрения "Зенит" добился неплохого результата. Не исключаю, что все может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со 'Спартаком'. Хотя все может решиться и раньше», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров, отставая на девять очков от «Зенита».

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