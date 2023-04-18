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    Мюллер о матче с «Ман Сити»: Я верю в камбэк

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    В первой встрече «Бавария» уступила на поле «Ман Сити» со счетом 0:3.

    «Мы по-прежнему верим, что у нас все еще есть шанс пройти дальше.

    Нам нужно как можно лучше начать, вести к перерыву хотя бы со счетом 1:0. Не обязательно забивать три гола в первые десять мину, но мы должны реализовать хотя бы один момент и продолжать в том же духе.

    Если мы забьем второй на 80-й, у нас будет еще 15 минут. Я верю в камбэк», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

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    Напомним, после недавнего матча с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге Мюллер признался, что он шокирован игрой «Баварии».

    Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск.

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