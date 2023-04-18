Мюллер о матче с «Ман Сити»: Я верю в камбэк

Нападающий «Баварии»поделился ожиданиями от ответного матча св четвертьфинале Лиги чемпионов.

В первой встрече «Бавария» уступила на поле «Ман Сити» со счетом 0:3.

«Мы по-прежнему верим, что у нас все еще есть шанс пройти дальше.

Нам нужно как можно лучше начать, вести к перерыву хотя бы со счетом 1:0. Не обязательно забивать три гола в первые десять мину, но мы должны реализовать хотя бы один момент и продолжать в том же духе.

Если мы забьем второй на 80-й, у нас будет еще 15 минут. Я верю в камбэк», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Бавария» — «Манчестер Сити»

Напомним, после недавнего матча с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге Мюллер признался, что он шокирован игрой «Баварии».

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск.