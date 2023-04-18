Милитао: В Лиге чемпионов побеждает тот, кто меньше ошибается

Защитник «Реала»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«У нас преимущество. Но мы все равно должны выйти на поле и победить. Мы не должны думать ни о чем другом. Нас ждет еще один трудный матч. У нас могут возникнуть проблемы, если появятся лишние мысли.

Нам предстоит сыграть против блестящих игроков. Мы не можем потерпеть неудачу. В Лиге чемпионов побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы должны сыграть с тем же настроем», — цитирует защитника сайт УЕФА.

Напомним, первый матч команд закончился победой «Реала» со счетом 2:0. Второй матч «Челси» — «Реал» пройдет 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.