Мане хочет остаться в «Баварии»

Садио Мане Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sport, сенегалец настроен доказать, что способен преодолеть трудности и изменить ситуацию в лучшую сторону.
Ранее появилась информация, что «Бавария» намерена избавиться от Мане. Известный журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что экс-форвард «Ливерпуля» не вписывается в планы главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля.
Напомним, Мане ударил Сане по лицу вскоре после завершения первого матча с «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Мане провел в текущем чемпионате Германии 20 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.