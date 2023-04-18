Мане хочет остаться в «Баварии»

не собирается покидать, несмотря на критику и давление после конфликта с

По информации Sky Sport, сенегалец настроен доказать, что способен преодолеть трудности и изменить ситуацию в лучшую сторону.

Ранее появилась информация, что «Бавария» намерена избавиться от Мане. Известный журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что экс-форвард «Ливерпуля» не вписывается в планы главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля.

Напомним, Мане ударил Сане по лицу вскоре после завершения первого матча с «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мане провел в текущем чемпионате Германии 20 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.