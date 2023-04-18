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    Гвардиола о матче с «Баварией»: Я знаю, они верят, что смогут

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ответный матч с «Баварией» в 1/4 Лиги чемпионов, который состоится 19 апреля в 22:00 мск в Мюнхене.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В первом поединке, проходившем в Манчестере, «Ман Сити» выиграл со счетом 3:0.

    «Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].

    В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [»Баварии«] это часть истории, и мы растем в этом направлении.

    Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ — это попытаться выиграть матч», — сказал Гвардиола.

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