Гвардиола о матче с «Баварией»: Я знаю, они верят, что смогут

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
В первом поединке, проходившем в Манчестере, «Ман Сити» выиграл со счетом 3:0.
«Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].
В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [»Баварии«] это часть истории, и мы растем в этом направлении.
Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ — это попытаться выиграть матч», — сказал Гвардиола.
Прогнозы экспертов на исход поединка доступны здесь и здесь.