Гвардиола о матче с «Баварией»: Я знаю, они верят, что смогут

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал ответный матч с «Баварией» в 1/4 Лиги чемпионов, который состоится 19 апреля в 22:00 мск в Мюнхене.

В первом поединке, проходившем в Манчестере, «Ман Сити» выиграл со счетом 3:0.

«Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].

В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [»Баварии«] это часть истории, и мы растем в этом направлении.

Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ — это попытаться выиграть матч», — сказал Гвардиола.

Прогнозы экспертов на исход поединка доступны здесь и здесь.