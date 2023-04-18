ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи»
    Все новости спорта

    Григорян выбрал тройку лучших тренеров в нынешнем сезоне РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Локомотив Краснодар
    Российский тренер Александр Григорян назвал лучших тренеров в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Безусловно, первое место — Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и тот на который он вывел команду сегодня, вызывает уважение. Это было реализовано в матче с "Зенитом".

    Второе — Михаил Галактионов. Можно говорить о невероятно эффективной игре Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Митаем. Такие моменты начинают всё больше просматриваться в работе Галактионова.

    Третье — Владимир Ивич, которого нельзя не отметить. Он пришел к оптимальному составу, нашёл эффективные способы в обороне. Игра "Краснодара" постепенно, кроме результата, даёт моральное удовлетворение», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (46 очков). «Локомотив» занимает 10-ю строчку (28). «Краснодар» располагается на 6-й позиции (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Челси» на чудо в дуэли с «Реалом»?
  • «Челси» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Отыграется ли «Наполи» против «Милана» в Лиге чемпионов?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры