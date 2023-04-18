Григорян выбрал тройку лучших тренеров в нынешнем сезоне РПЛ

Российский тренерназвал лучших тренеров в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Безусловно, первое место — Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и тот на который он вывел команду сегодня, вызывает уважение. Это было реализовано в матче с "Зенитом".

Второе — Михаил Галактионов. Можно говорить о невероятно эффективной игре Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Митаем. Такие моменты начинают всё больше просматриваться в работе Галактионова.

Третье — Владимир Ивич, которого нельзя не отметить. Он пришел к оптимальному составу, нашёл эффективные способы в обороне. Игра "Краснодара" постепенно, кроме результата, даёт моральное удовлетворение», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (46 очков). «Локомотив» занимает 10-ю строчку (28). «Краснодар» располагается на 6-й позиции (38).