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    Эксетер Сити — Дерби Каунти: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2023 в 21:45 начнется матч в английской Первой Лиге Эксетер Сити — Дерби Каунти

    Футбол Футбол Англии
    Эксетер Сити и Дерби Каунти начнут матч в 21:45 в английской Первой Лиге, 18.04.2023.

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    Последний матч между собой: Дерби Каунти — Эксетер Сити 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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