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    Клаудиньо: С «Ростовом» получился довольно сложный матч

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «С "Ростовом" получился довольно сложный матч. Конечно, мы ехали за победой, и ничья нас не обрадовала, но у ростовчан крепкая команда, они играли дома, поэтому нужно с уважением отнестись к сопернику.

    У нас было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать, но это футбол, иногда такое происходит.

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    • Самое главное, что мы увезли домой один балл. Теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним, так что мы спокойно будем готовиться к следующему матчу, в котором необходимо побеждать», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

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