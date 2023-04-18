Последний матч между собой: Реал Мадрид — Челси 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Челси»).
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