начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 18.04.2023.

Последний матч между собой: Реал Мадрид — Челси 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Челси»).

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