«Челси» — «Реал»: прогноз, составы, коэффициенты

В Лондоне состоится ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Команды объявили стартовые составы.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Кепа, Тьяго Силва, Фернандес, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана.

Эксперты LiveSport сделали свои выводы по матчу и предложили возможные исходы. Все свои мысли они выложили в специальных прогнозах, которые доступны здесь и здесь.

Статистика, составы, замены, голы и последние результаты — обо всем этом можно узнать здесь.

После первой встречи в Мадриде «Реал» ведет в счете 2:0.