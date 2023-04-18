Аленичев: У нас столько молодых игроков, а мы говорим только о Пиняеве

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что полузащитник «Динамо»не справился с общественным давлением.

«Мы сейчас много говорим о Пиняеве, представьте сколько молодых футболистов, а мы говорим только о Пиняеве.

Захарян перспективный, некоторое время назад о нем очень много говорили, начались разговоры о "Челси". Парень пока не выдерживает.

Хотелось бы, чтобы Пиняев выдержал, и хотелось бы, чтобы таких игроков было больше», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 20 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Сергей Пиняев зимой перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В его активе четыре гола и одна результативная передача в 16 матчах РПЛ.

Напомним, в прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но клубам не удалось оформить сделку из-за технических проблем. Во время зимней паузы в текущем чемпионате России 19-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».