Аленичев рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что готов вернуться к тренерской деятельности.

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение.

Надеюсь, что такие предложения будут делать.

Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу еще пользу российскому футболу.

Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов. Партнеры, с которыми я играл в финале, — не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днем рождения», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Аленичев стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту» в 2004 году. В решающем матче он забил один из трех мячей в ворота «Монако» (3:0).