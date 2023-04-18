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    Аленичев рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что готов вернуться к тренерской деятельности.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение.

    Надеюсь, что такие предложения будут делать.

    Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу еще пользу российскому футболу.

    Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов. Партнеры, с которыми я играл в финале, — не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днем рождения», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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    • Аленичев стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту» в 2004 году. В решающем матче он забил один из трех мячей в ворота «Монако» (3:0).

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