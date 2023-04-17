Тен Хаг о Магуайре: Ему сложно защищаться на широких участках левой ногой

Главный тренеррассказал, почему игрок обороны командыне подходит на позицию левого центрального защитника.

«Не в этом сезоне. Игра у угла не очень хороша для Гарри, если он располагается на левой стороне, ему сложно также защищаться на широких участках левой ногой, но я думаю, что он более способен на правой стороне.

Виктор [Линделеф] очень хорош, он может использовать обе ноги, и я думаю, что он также блестяще справился с остальной частью защиты и оборонительными переходами. Вот почему мы предпочитаем ставить его туда», — сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

В нынешнем сезоне Магуайр провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых не отметился результативными действиями. «Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 56-ю очками в активе.