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    Тен Хаг о Магуайре: Ему сложно защищаться на широких участках левой ногой

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему игрок обороны команды Гарри Магуайр не подходит на позицию левого центрального защитника.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Не в этом сезоне. Игра у угла не очень хороша для Гарри, если он располагается на левой стороне, ему сложно также защищаться на широких участках левой ногой, но я думаю, что он более способен на правой стороне.

    Виктор [Линделеф] очень хорош, он может использовать обе ноги, и я думаю, что он также блестяще справился с остальной частью защиты и оборонительными переходами. Вот почему мы предпочитаем ставить его туда», — сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

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    • В нынешнем сезоне Магуайр провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых не отметился результативными действиями. «Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 56-ю очками в активе.

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