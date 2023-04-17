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    Главный тренер «Челси» Лэмпард: Позиция в чемпионате — наша реальность

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о состоянии своей команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы. Мы не разбиты — это слишком громко прозвучит. Позиция в чемпионате — наша реальность. Нам нужно работать, чтобы исправить ситуацию.

    Я всегда беру ответственность в первую очередь на себя. Я никого не виню. Это то, на чём мы должны заострить внимание и как следует проработать.

    Это важная часть игрового процесса. Это тот момент, который мы можем оперативнее всего исправить», — сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

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