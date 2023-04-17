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    Экс-глава академии «Локомотива»: Пиняеву не хватает антропометрии для АПЛ

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    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не сможет заиграть в АПЛ.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Вот сейчас все говорят, что Пиняев должен быть в Манчестере, но, по мне, ему не хватает антропометрии для английского футбола.

    С его физическими данными он должен быть уровнем как Месси. Пиняев, конечно, яркий парень, но не Месси. У него немного другие качества.

    Допускаю, что он здорово проявит себя в России и уедет, но говорить о том, что это будет уровень "МЮ"… У меня пока сомнения. Дай Бог, чтобы я ошибался.

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    • В Европе его затопчут? Затоптать — нет. Но антропометрия там важна. Есть невысокие игроки, которые хорошо себя проявляют. Можно вспомнить Хави, Иньесту, Месси того же, но Хосеп Гвардиола — он один такой. У него такие игроки находят себя и прогрессируют. Остальные тренеры смотрят на физические данные иначе. Это видно по физиологии составов, как внушительно выглядят топ‑клубы», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Пиняев провел в чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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