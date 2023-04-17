Голкипер «Челси» Кепа о матче с «Реалом»: Мы должны контролировать их контратаки

Голкипервысказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с

«Большая игра. Это будет непросто. Нам не нужно выдавать матч жизни, нам нужно быть лучшей версией себя и делать правильные шаги. Нам не нужно накручивать себя. Мы должны качественно защищаться и атаковать, провести отличную игру.

Нам следует выступить значительно лучше, чем на "Бернабеу". Мы должны контролировать их контратаки.

Нам нужно больше владеть мячом, создать больше моментов, забить голы. Быть хладнокровными на всех участках поля», — сказал Кепа на предматчевой пресс-конференции.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 18 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.