Кин: Если «Арсенал» не выиграет Премьер-лигу, это станет большим разочарованием

Экс-футболиствысказался о последних результатах лондонскогов английской Премьер-лиге.

«При втором месте сезон не будет успешным. Без шансов. Они выбыли из всех кубковых турниров, у них хороший состав, они хорошо начали. "Арсенал" потерял очки, ведя 2:0 с "Ливерпулем" и с "Вест Хэмом", так что это были огромные шансы.

Если они не выиграют лигу, это станет огромным разочарованием. Они выбивались из сил в концовках матчей. Нельзя сказать, что они готовы к битве и наслаждаются.

"Арсеналу" не хватило самообладания, и, если они станут вторыми, это будет разочарование», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

Напомним, что «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 74 очками в активе. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (70).