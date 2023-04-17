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    Гвардиола о конфликте между игроками «Баварии»: Иногда это нужно, чтобы сплотить команду

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конфликте игроков «Баварии» Садио Мане и Лероя Зане после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Конечно, иногда такие конфликты нужны, чтобы сплотить команду, я в этом уверен. Это будет не слабое место против нас, а сила! Я очень хорошо знаю этот клуб, хорошо представляю их ситуацию перед матчем с "Манчестер Сити".

    Если бы я был на другой стороне, и мы проиграли 0:3, и не выиграли против "Хоффенхайма", плюсом еще были какие-то конфликты, то команда сказала бы, что это для нас финал, мы должны собраться и знаем, что делать», — приводит слова Гвардиолы Bild.

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    • Напомним, что после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» (3:0) в раздевалке немецкой команды произошла перепалка, в результате которой Садио Мане ударил по лицу Лероя Зане.

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