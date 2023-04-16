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    Тухель заявил, что Мане сыграет в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос об участии нападающего команды Садио Мане в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Садио Мане и Лерой Зане
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    Садио Мане и Лерой Зане

    «Садио показал правильную реакцию на инцидент и извинился. Завтра он будет тренироваться с нами в обычном режиме, а в среду будет в составе против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов», — приводит слова Тухеля журналист Патрик Штрассер в своём «твиттере».

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    • Напомним, что после первого матча с «горожанами» в раздевалке произошла перепалка между игроками «Баварии» Лероем Зане и Садио Мане, в результате которой сенегалец ударил Зане по лицу. Мане не принимал участие в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Ответная игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в 22:00 мск.

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