Тухель заявил, что Мане сыграет в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренерответил на вопрос об участии нападающего командыв предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с

«Садио показал правильную реакцию на инцидент и извинился. Завтра он будет тренироваться с нами в обычном режиме, а в среду будет в составе против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов», — приводит слова Тухеля журналист Патрик Штрассер в своём «твиттере».

Напомним, что после первого матча с «горожанами» в раздевалке произошла перепалка между игроками «Баварии» Лероем Зане и Садио Мане, в результате которой сенегалец ударил Зане по лицу. Мане не принимал участие в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

Ответная игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в 22:00 мск.