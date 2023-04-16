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    Остин — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.04.2023 в 03:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Остин — Ванкувер Уайткэпс

    Футбол MLS
    Остин и Ванкувер Уайткэпс начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 16.04.2023.

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    Последний матч между собой: Ванкувер Уайткэпс — Остин 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Остин»).

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