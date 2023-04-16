начнут матч в 18:30 в английской Премьер-лиге, 16.04.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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