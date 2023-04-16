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    В «Челси» считают Нагельсмана идеальным кандидатом на пост главного тренера

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    Руководство «Челси» намерено назначить Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды. Об этом сообщает The Times.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Стало известно, что 13 апреля боссы «синих» и Нагельсман провели первые личные переговоры.

    Клубные управленцы завершают совместный тщательный процесс проверки кандидатур из шорт-листа, в который входят до семи тренеров, прежде чем представить окончательную рекомендацию совладельцам «Челси» Тодду Боули и Бехдаду Эгбали.

    Напомним, что недавно руководство «Челси» встречалось с Луисом Энрике.

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