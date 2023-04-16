В «Челси» считают Нагельсмана идеальным кандидатом на пост главного тренера

Руководствонамерено назначитьна пост главного тренера команды. Об этом сообщает The Times

Стало известно, что 13 апреля боссы «синих» и Нагельсман провели первые личные переговоры.

Клубные управленцы завершают совместный тщательный процесс проверки кандидатур из шорт-листа, в который входят до семи тренеров, прежде чем представить окончательную рекомендацию совладельцам «Челси» Тодду Боули и Бехдаду Эгбали.

Напомним, что недавно руководство «Челси» встречалось с Луисом Энрике.

Лондонская команда занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 39-ю очками в активе.