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    • Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой
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    Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после матча с «Хоффенхаймом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Германии признался, что его неприятно удивил уровень игры команды.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Признаюсь, мы шокированы нашей игрой. Хотя мы действительно хорошо тренировались перед матчем.

    Думаю, тренер сейчас расстроен. Должны выбросить эту игру из головы. Завтра мы все проанализируем, а затем посмотрим, что будет в следующей игре», — приводит слова Мюллера Bild.

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    • После увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера «Бавария» вылетела из Кубка Германии и проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка Германии.

    Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск.

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