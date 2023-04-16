Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой

Нападающий «Баварии»после матча с «Хоффенхаймом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Германии признался, что его неприятно удивил уровень игры команды.

«Признаюсь, мы шокированы нашей игрой. Хотя мы действительно хорошо тренировались перед матчем.

Думаю, тренер сейчас расстроен. Должны выбросить эту игру из головы. Завтра мы все проанализируем, а затем посмотрим, что будет в следующей игре», — приводит слова Мюллера Bild.

После увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера «Бавария» вылетела из Кубка Германии и проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка Германии.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск.