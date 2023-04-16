Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Признаюсь, мы шокированы нашей игрой. Хотя мы действительно хорошо тренировались перед матчем.
Думаю, тренер сейчас расстроен. Должны выбросить эту игру из головы. Завтра мы все проанализируем, а затем посмотрим, что будет в следующей игре», — приводит слова Мюллера Bild.
После увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера «Бавария» вылетела из Кубка Германии и проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка Германии.
Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск.