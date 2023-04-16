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    Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.04.2023 в 23:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес Гэлакси и Лос-Анджелес начнут матч в 23:30 в американской футбольной лиге MLS, 16.04.2023.

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    Последний матч между собой: Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лос-Анджелес»).

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