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    Тювакин: Захарян очень полезен, не зря им интересуется «Челси»

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    Нападающий «Динамо» Константин Тювакин оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Я бы не сказал, что Захарян стал хуже играть. Он приносит огромную пользу команде. То, что он не забивает и отдаёт — не надо на это смотреть. Как двигается на поле, как отдаёт передачи — он очень полезен для нас.

    Я по-прежнему считаю его самым талантливым игроком России — не зря же им интересуется "Челси" и другие команды», — передает слова Тюкавина Чемпионат.

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    • Напомним, что летом 2022 года «Челси» сделал предложение руководству «Динамо» о трансфере Захаряна, но стороны не смогли завершить сделку. Боссы «синих» до сих пор интересуются российским футболистом.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 матчей за московскую команду, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

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