Тювакин: Захарян очень полезен, не зря им интересуется «Челси»

Нападающийоценил игру полузащитника командыв нынешнем сезоне.

«Я бы не сказал, что Захарян стал хуже играть. Он приносит огромную пользу команде. То, что он не забивает и отдаёт — не надо на это смотреть. Как двигается на поле, как отдаёт передачи — он очень полезен для нас.

Я по-прежнему считаю его самым талантливым игроком России — не зря же им интересуется "Челси" и другие команды», — передает слова Тюкавина Чемпионат.

Напомним, что летом 2022 года «Челси» сделал предложение руководству «Динамо» о трансфере Захаряна, но стороны не смогли завершить сделку. Боссы «синих» до сих пор интересуются российским футболистом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 матчей за московскую команду, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.