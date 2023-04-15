«Челси» продаст Маунта, если тот не примет последнее предложение клуба

Руководствосделает последнее предложение полузащитнику командыо продлении контракта. Об этом сообщает ESPN.

Стало известно, что боссы «синих» готовят последнее предложение о продлении контракта с футболистом. Если Маунт отклонит условия «Челси», то руководство клуба продаст игрока в летнее трансферное окно.

Сам Маунт хочет получать зарплату, соизмеримую с его статусом игрока сборной Англии и футболиста основы «Челси».

В том случае, если стороны не смогут договориться за полузащитника поборются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Маунт сыграл 23 матча за «Челси» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.