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    «Челси» продаст Маунта, если тот не примет последнее предложение клуба

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    Руководство «Челси» сделает последнее предложение полузащитнику команды Мэйсону Маунту о продлении контракта. Об этом сообщает ESPN.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Стало известно, что боссы «синих» готовят последнее предложение о продлении контракта с футболистом. Если Маунт отклонит условия «Челси», то руководство клуба продаст игрока в летнее трансферное окно.

    Сам Маунт хочет получать зарплату, соизмеримую с его статусом игрока сборной Англии и футболиста основы «Челси».

    В том случае, если стороны не смогут договориться за полузащитника поборются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Маунт сыграл 23 матча за «Челси» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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