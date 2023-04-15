начнут матч в 19:30 в английской Премьер-лиге, 15.04.2023.

Последний матч между собой: Лестер — Манчестер Сити 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

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