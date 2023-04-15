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    Корнеев: Не понимаю, зачем «Спартак» покупал Дуарте

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    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о проблемах «Спартака» в весенней части сезона.

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    «Я бы обозначил сейчас две проблемы в игре красно-белых. Первая — слабая реализация. Команда продолжает создавать моменты, но не забивает достаточно много. Вторая — сложности в обороне.

    Понятно, что Джикия основной защитник, который цементировал оборону. Его нельзя назвать слишком быстрым футболистом, но он очень опытный, хорошо работает с мячом, подсказывает.

    Литвинов опустился в защиту не от хорошей жизни. Это вынужденная мера. Но она не лучшая. Руслан не центральный защитник, не может там играть на постоянной основе. И вот тут возникает вопрос про Дуарте.

    Весной парагваец лишь однажды выходил в стартовом составе. Но почему его не выпускают после того, как "сломался" Джикия? В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит? Ведь Абаскаль утверждал этого игрока и считал, что по нынешним временам он стоит таких денег. Но почему тренер его тогда не встраивает в свою систему?

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    • Конечно, я и сейчас не понимаю этой покупки. Время все расставляет по своим местам. Казалось бы, вот он, шанс для Дуарте, так как Джикия оказался в лазарете. Но Абаскаль в него почему-то не верит. Как это может быть в таком клубе? Приобретают игрока в качестве замены Жиго, а потом его не ставят. Странно, не находите?

    Конечно, Джикии не хватает. А Литвинов полезен на другой позиции. Он здорово действует в качестве box-to-box, сам способен завершить атаки, забивать», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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