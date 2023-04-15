начнут матч в 20:30 в чемпионате Турции по футболу, 15.04.2023.

Последний матч между собой: Анкарагюджю — Фенербахче 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фенербахче»).

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